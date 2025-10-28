The Lumineers ritornano in Italia nel 2026 con un unico appuntamento
Dopo il concerto tenutosi lo scorso 27 a prile, i The Lumineers ritorneranno in Italia nel 2026 con l’unico appuntamento estivo che si terrà nella nostra penisola La band guidata da Wesley Schultz e Jeremiah Fraites si si esibirà il 6 luglio 2026 all’ Arena Di Verona con il The Automatic World Tour, il nuovo tour mondiale che accompagna l’uscita di Automatic, il quinto album in studio del gruppo, un lavoro che segna l’inizio di un nuovo, intenso capitolo artistico. Con 24 brani al vertice delle classifiche internazionali e due nomination ai Grammy Awards, il gruppo si conferma tra i più amati ed influenti dell’ultimo decennio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
