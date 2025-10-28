The Last Witch Hunter 2 | Vin Diesel svela il titolo e l’anno di uscita del film

The Last Witch Hunter 2 ha ora ufficialmente un titolo e una data di uscita, grazie a un sorprendente aggiornamento di Vin Diesel. Uscito nel 2015, The Last Witch Hunter vede Diesel nei panni di Kaulder, un ruolo che ha recentemente confermato di voler riprendere, nonostante il film originale abbia avuto scarsi successi sia di critica che di pubblico. “ Dieci anni! ” scrive Diesel nella didascalia di un suo post Instagram. “ Dieci anni fa, in questo fine settimana, Kaulder è stato presentato per la prima volta. quest’anno lo avete resuscitato. 🔗 Leggi su Cinefilos.it