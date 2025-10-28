The Elixir recensione | lo zombie-movie indonesiano convince a metà

Al centro di The Elixir la lotta per la sopravvivenza di un gruppo di personaggi, rimasti bloccati in un villaggio di campagna invaso dai morti viventi. Su Netflix. L'Indonesia ha sviluppato negli ultimi anni una propria identità di genere sempre più riconoscibile, sicuramente merito di registi ormai conosciuti anche al di fuori dei confini nazionali come Joko Anwar e Timo Tjahjanto, ma anche per quella capacità di fondere il folklore locale con le regole dell'horror moderno, conquistando sempre più spazio nei festival internazionali. Arriva direttamente nel catalogo di Netflix questa nuova esclusiva della piattaforma, intitolata The Elixir e diretta da quel Kimo Stamboel che ricordiamo per DreadOut (2019) e per aver co-firmato con il succitato Tjahjanto alcuni cult a quattro mani, tra cui Macabre (2009). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Elixir, recensione: lo zombie-movie indonesiano convince a metà

