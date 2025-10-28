The Batman – Part II | Colin Farrell conferma salto temporale dal primo film!

The Batman – Part II ha ufficialmente una data di uscita, e Colin Farrell, che ha interpretato Oz Cobb (Penguin) nel primo film e nella serie TV spin-off, ha parlato di ciò che i fan possono aspettarsi dal sequel. In un’intervista con ComicBook, Farrell ha parlato della linea temporale del franchise e di come il nuovo film si svolgerà dopo gli eventi dell’ultimo episodio di The Penguin. The Batman Part II “ riprenderà, più o meno, poche settimane dopo la fine della serie ”, ha dichiarato Farrell. Offrendo ai fan un assaggio della situazione di Gotham quando rivedranno Bruce Wayne. 🔗 Leggi su Cinefilos.it