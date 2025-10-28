The Asset la spiegazione del finale | Chi ha sparato a Tea?

Co-diretto da Samanou Acheche Sahlstrøm e Kasper Barfoed, The Asset di Netflix, originariamente intitolato “Legenden”, segue il percorso di Tea Lind da aspirante poliziotta a agente sotto copertura incaricata di smantellare la malavita criminale. Dopo una serie di fallimenti, il Servizio di sicurezza e intelligence danese adotta una nuova tattica per catturare Miran Shahrani, un famigerato trafficante di droga: prendere di mira la sua ragazza, Ashley. Tuttavia, quando Tea indossa una maschera e si avventura nella loro rete familiare, si rende conto che le cose non sono così bianche o nere come si aspettava, portando la storia verso alcuni punti critici. 🔗 Leggi su Cinefilos.it