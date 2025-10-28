The Asset | la serie Netflix è basata su una storia vera?

Diretto da Samanou Acheche Sahlstrøm e Kasper Barfoed, The Asset di Netflix, originariamente intitolato “Legenden”, racconta la storia di Tea Lind, che collabora con i servizi segreti danesi in un’operazione sotto copertura contro un misterioso signore della droga di nome Miran Shahrani. Assumendo un nuovo nome e una nuova identità, Tea si infiltra nella cerchia sociale della fidanzata di Miran, Ashley, ma le cose non vanno come previsto. In poco tempo, l’agente segreta scopre una dimensione completamente nuova del caso, basata sulla sofferenza silenziosamente sopportata dalla famiglia del suo obiettivo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Approfondisci con queste news

https://www.rai.it/ufficiostampa/assets/template/us-articolo.html?ssiPath=/articoli/2025/09/Al-via-le-riprese-di-Cagnaz-la-nuova-serie-diretta-da-Alessandro-Roia-ce76c40d-27aa-47ec-afb8-4527ed2bca46-ssi.html - facebook.com Vai su Facebook

Netflix, le Serie TV in streaming a ottobre 2025 - Mese ricchissimo su Netflix per gli appassionati di Serie TV: arrivano le nuove stagioni di The Witcher, Monster, The Diplomat e Nobody Wants This, le nuove serie italiane Il Mostro e Riv4li e tanto ... Riporta comingsoon.it