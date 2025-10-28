The Acolyte | lo showrunner rivela i piani abbandonati per Darth Plagueis e lo Straniero Sith
Lo scorso agosto abbiamo appreso che LucasfilmDisney aveva deciso di non procedere con una seconda stagione di The Acolyte, nonostante diverse trame principali e archi narrativi dei personaggi fossero rimasti irrisolti alla fine del finale della prima stagione. L’annuncio è stato accolto con un misto di indifferenza e delusione, ma ben presto è diventato chiaro che molti fan di Star Wars – e alcuni degli attori coinvolti nella serie – erano rimasti sorpresi da questo sviluppo. La stagione si è conclusa con Osha ( Amandla Stenberg ) che uccide il Maestro Jedi Sol ( Lee Jung-jae ) e abbraccia il Lato Oscuro unendosi a QimirThe Stranger ( Manny Jacinto ), mentre Darth Plagueis viene rivelato come il misterioso maestro Sith dietro la missione di Qimir di abbattere l’ordine Jedi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Star Wars: la showrunner di The Acolyte svela cosa sarebbe accaduto a Qimir/Lo Straniero - X Vai su X
La serie targata Disney+ si è conclusa dopo una sola stagione, lasciando in sospeso il racconto e la showrunner ha condiviso qualche risposta alle domande dei fan. - facebook.com Vai su Facebook
The Acolyte lo showrunner rivela la connessione di Knights of Ren con The Stranger - Leslye Headland rivela che c'erano piani per il cattivo dello show per andare ben oltre l'era dell'Alta Repubblica. Lo riporta gamereactor.it
Star Wars: la showrunner di The Acolyte svela cosa sarebbe accaduto a Qimir/Lo Straniero - La serie The Acolyte è stata cancellata dopo una sola stagione, lasciando i fan di Star Wars con molte domande senza risposta riguardanti il ruolo dei personaggi negli eventi raccontati nella saga. Riporta msn.com
The Acolyte, la seconda stagione avrebbe parlato anche di Kylo Ren! - La seconda stagione di The Acolyte avrebbe approfondito il lato oscuro, svelando origini dei Cavalieri di Ren e connessioni con Kylo Ren. Lo riporta serial.everyeye.it