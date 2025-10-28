The Acolyte | lo showrunner rivela i piani abbandonati per Darth Plagueis e lo Straniero Sith

Lo scorso agosto abbiamo appreso che LucasfilmDisney aveva deciso di non procedere con una seconda stagione di The Acolyte, nonostante diverse trame principali e archi narrativi dei personaggi fossero rimasti irrisolti alla fine del finale della prima stagione. L’annuncio è stato accolto con un misto di indifferenza e delusione, ma ben presto è diventato chiaro che molti fan di Star Wars – e alcuni degli attori coinvolti nella serie – erano rimasti sorpresi da questo sviluppo. La stagione si è conclusa con Osha ( Amandla Stenberg ) che uccide il Maestro Jedi Sol ( Lee Jung-jae ) e abbraccia il Lato Oscuro unendosi a QimirThe Stranger ( Manny Jacinto ), mentre Darth Plagueis viene rivelato come il misterioso maestro Sith dietro la missione di Qimir di abbattere l’ordine Jedi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it