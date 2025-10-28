Testaccio nel cuore del rione c’è un’area giochi chiusa in perenne restyling

Tre altalene, due giochi a molla, un tavolo da ping pong e du gioco multifuzione a forma di battello, con torretta centrale. Sono questi gli arredi previsti nell’area ludica di piazza Santa Maria Liberatrice e sono già stati installati. Lo spazio però, che doveva essere consegnato in 90 giorni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

STREET FOOD FESTIVAL – 24, 25 e 26 ottobre alla Città dell’Altra Economia! Tre giorni di gusto, musica e convivialità nel cuore di Testaccio Più di 20 stand con vini e prodotti gastronomici del Lazio , tra sapori autentici, birre artigianali e specialità st - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo look per il quartiere Testaccio, il cuore operaio di Roma diventa più verde e inclusivo - Seppur centralissimo, il quartiere romano di Testaccio è uno di quelli che non viene sempre inserito negli itinerari turistici. Lo riporta siviaggia.it

Riqualificazione del rione Testaccio a Roma: stanziati 18 milioni per i primi due progetti di restyling - Inizia a prendere forma il masterplan per la riqualificazione del rione Testaccio, progetto complessivo da 56 milioni per il quale il Campidoglio si sta muovendo su due fronti: il reperimento di ... Da roma.corriere.it

La nuova Testaccio parla francese. Tra boulevard e promenade, il rione cambia volto - Tra boulevard e promenade, il rione cambia volto Via Zabaglia, il ritorno di Campo Testaccio, la passeggiata di Campo Boario e la nuova viabilità di Piramide: tutti ... Secondo romatoday.it