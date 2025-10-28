Tesla chiede mega bonus da 1.000 mld

5.00 La presidente di Tesla, Robyn Denholm, ha esortato gli azionisti ad approvare il maxi piano retributivo da mille miliardi di dollari per Elon Musk. Ha avvertito che il CEO potrebbe dimettersi se la proposta non venisse accettata. Musk aveva già espresso dubbi sul suo impegno futuro senza maggiore controllo sull'azienda. Denholm ha definito il voto una "domanda fondamentale" per il futuro di Tesla. Perdere Musk, ha detto, "significherebbe rinunciare al suo talento e l'azienda potrebbe perdere valore". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

