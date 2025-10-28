Tesla chiede mega bonus da 1.000 mld
5.00 La presidente di Tesla, Robyn Denholm, ha esortato gli azionisti ad approvare il maxi piano retributivo da mille miliardi di dollari per Elon Musk. Ha avvertito che il CEO potrebbe dimettersi se la proposta non venisse accettata. Musk aveva già espresso dubbi sul suo impegno futuro senza maggiore controllo sull'azienda. Denholm ha definito il voto una "domanda fondamentale" per il futuro di Tesla. Perdere Musk, ha detto, "significherebbe rinunciare al suo talento e l'azienda potrebbe perdere valore". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Tesla, bonus da quasi 30 miliardi a Elon Musk nonostante calo in Cina e negli Usa - Il consiglio di amministrazione di Tesla ha approvato l'assegnazione di 96 milioni di azioni, per un valore di circa 30 miliardi di dollari, a Elon Musk nell'ambito di un nuovo accordo retributivo, ... Riporta tg24.sky.it
Tesla, a Elon Musk mega pacchetto “premio” di azioni da 29 miliardi di dollari - Tesla ha concesso l’assegnazione di 96 milioni di azioni vincolate al suo CEO, Elon Musk, che costituiscono un pacchetto dal valore stimato di circa 29 miliardi di dollari. Come scrive motorionline.com
Tesla gela Wall Street: utile giù del 29%, pesa la stretta di Trump su dazi e transizione verde (ma Musk chiede agli azionisti mille miliardi) - I dazi costano 400 milioni alla casa texana che presto dovrà fare i conti anche con la fine degli incentivi all’acquisto di auto elettriche. Come scrive msn.com