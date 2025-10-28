Terzo Settore in Regione un nuovo progetto di legge del Pd | Valorizzare il privato non profit
Regione Lombardia necessita di una legge quadro per il Terzo Settore, che ne colga peculiarità e valore e crei canali preferenziali di dialogo e di lavoro. Lo sostiene il Partito Democratico lombardo, che con il suo gruppo in Regione ha depositato un progetto di legge che vuole diventare la prima legge quadro del settore. Si stima ci siano più di 1 milione e 400 mila volontari attivi sul territorio regionale e oltre 76.500 istituzioni non profit, pari al 29,3% del totale nazionale. Le cooperative sono oltre 9 mila con ben 200 mila occupati. Sei gli obiettivi dell’articolato: valorizzare il Terzo Settore come componente essenziale del sistema sociale lombardo, riconoscendone il ruolo costituzionale e attuando il principio di sussidiarietà; superare la contrapposizione pubblico-privato introducendo la possibilità di prevedere criteri di riconoscimento e premialità per gli enti non profit nei futuri affidamenti, accreditamenti e contrattualizzazioni regionali; promuovere l’inclusione lavorativa delle persone svantaggiate nei servizi gestiti direttamente o indirettamente dalla Regione; istituire un fondo regionale per l’innovazione sociale volto a sostenere progetti ad alto impatto sociale e a favorire nuove forme di collaborazione tra pubblico, privato e cittadini; creare la Consulta regionale del Terzo Settore, luogo istituzionale stabile di confronto con Consiglio e Giunta regionale; rendere più chiara e coerente la normativa, armonizzando e adattando al contesto lombardo le principali disposizioni nazionali in materia fiscale, economica e urbanistico-edilizia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
