Terza categoria Poker Villa Fastiggi Palombara c’è

Terza Categoria. Si è giocata la quarta giornata, questi i risultati e le classifiche dei tre gironi che riguardano le pesaresi. Girone A: Academy Montecchio-Pieve di Cagna 0-5; Furlo-Valfoglia 1-0; Gallo Football-Torre 2-1; Montelabbate-GabicceGradara 1-2; Piobbico 90-Borgo Pace 4-2; San Silvestro-Villa Palombara 1-2; Schieti-Cesane 0-2; riposa: Pol. Bottega Classifica: Furlo 12; Cesane, Villa Palombara 9; Schieti 7; San Silvestro, Polisportiva Bottega, Pieve di Cagna 6; Gallo Football 5; Montelabbate, Borgo Pace, Piobbico 90 4; Valfoglia, GabicceGradara B 3; Torre 1; Academy Montecchio 0. Prossimo turno: Borgo Pace-Schieti; Cesane-Academy Montecchio; GabicceGradara-San Silvestro; Pieve di Cagna-Polisportiva Bottega; Torre-Piobbico 90; Valfoglia-Montelabbate; Villa Palombara-Gallo Football; riposa: Furlo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
