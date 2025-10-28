Terrifier | una delle star fa causa contro il franchise per presunto abuso e frode finanziaria

La star di Terrifier Catherine Corcoran ha intentato una causa contro la serie di film horror, contenente accuse di abuso e frode finanziaria. Corcoran ha interpretato Dawn nel film Terrifier del 2018, la migliore amica di Tara e una delle prime persone uccise da Art the Clown. Il suo personaggio è stato appeso a testa in giù e segato nella sequenza più viscerale e cruenta del primo film. Ora un articolo di Entertainment Weekly rivela che Corcoran ha intentato una causa presso la corte federale della California domenica 26 ottobre. 🔗 Leggi su Cinefilos.it