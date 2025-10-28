Terrifier | riprese di nudo senza consenso e mancati pagamenti la denuncia di un' attrice
Catherine Corcoran ha fatto causa al regista Damien Leone e ai produttori della fortunata sala horror accusandoli di non aver pagato le royalties di aver girato scene di nudo senza il suo consenso. Dopo il successo arriva la prima battuta d'arresto per il franchise Terrifier. L'attrice Catherine Corcoran, protagonista di una brutale sequenza d'omicidio nel primo film che ha dato il là alla fortunata saga horror nel 2016, ha fatto causa ai produttori e al regista Damien Leone, accusandoli di violazione del contratto e di distribuzione di materiale sessualmente esplicito senza consenso. In una causa depositata domenica presso il tribunale federale della California, gli avvocati di Catherine Corcoran hanno presentato una denuncia parlando di "storia fin troppo comune di produttori cinematografici a basso budget che si approfittano di una giovane attrice attraverso frode, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
