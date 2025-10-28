Terrifier l’attrice della scena più violenta denuncia | Nuda senza consenso e mai pagata

Catherine Corcoran, l’attrice protagonista di una delle scene più famose e violente del franchise horror Terrifier, ha intentato una causa legale contro i produttori e il regista Damien Leone. La denuncia, depositata domenica presso il tribunale federale della California, contiene accuse di violazione contrattuale, distribuzione di materiale sessualmente esplicito senza consenso e frode. Variety scrive che gli avvocati dell’attrice descrivono il caso come “la storia fin troppo comune di produttori di film a basso budget che approfittano di una giovane attrice attraverso frode, molestie sessuali e, in definitiva, tradimento”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

