Terrifier 4 | conferma e tutto ciò che sappiamo

Il regista Damien Leone con Terrifier 3 ha portato la già sanguinosa saga slasher a nuovi livelli nauseanti, e ora Art the Clown tornerà a seminare il caos in Terrifier 4. Appartendo con l’uscita del cortometraggio di Leone del 2008, The 9th Circle, Art the Clown è diventato una vera e propria icona della cultura pop, e lo slasher che induce coulrofobia ha caratterizzato l’intera filmografia del regista. La serie di film Terrifier non sta reinventando la ruota quando si tratta di sangue e budella, ma è estremamente popolare tra gli appassionati di horror grazie alla sua esecuzione semplice ma efficace che rifugge dall’horror intellettuale degli anni 2010 e 2020. 🔗 Leggi su Cinefilos.it