Terrifier 3 la spiegazione del finale
La serie Terrifier di Damien Leone ha raggiunto nuovi livelli in termini di violenza e brutalità in Terrifier 3, ma ha anche lasciato il pubblico con la voglia di vedere ancora di più grazie al suo finale sospeso, sia in senso metaforico che letterale. La serie slasher incentrata sul clown demoniaco di nome Art ha fatto notizia per il suo livello scioccante di violenza e gore, che secondo quanto riferito ha fatto vomitare alcuni spettatori. Tuttavia, la genialità della serie non sta nel suo contenuto inquietante, ma nella tradizione che si è costantemente costruita nel corso di tre film. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
