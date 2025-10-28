Terribile uragano | rifugi evacuazioni e morti É allerta massima | Rischi inimmaginabili

– I Caraibi si preparano a vivere ore drammatiche. L’uragano Melissa, che nei giorni scorsi ha guadagnato potenza con una rapidità impressionante, ha raggiunto la categoria 5, il livello massimo della scala Saffir-Simpson. Con venti che soffiano fino a 256 chilometri orari, il ciclone minaccia di abbattersi sulla Giamaica con una forza mai registrata prima sull’isola. Il National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti ha avvertito che il fenomeno potrebbe causare “venti distruttivi” e “inondazioni catastrofiche” anche ad Haiti e nella Repubblica Dominicana entro le prossime 48 ore. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Terribile uragano: rifugi, evacuazioni e morti. É allerta massima: “Rischi inimmaginabili”

