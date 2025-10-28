Terribile incidente a Oulx | scontro tra auto e scooter morto il centauro

Un terribile incidente è avvenuto nel centro di Oulx nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 28 ottobre 2025. Davanti al poliambulatorio di corso Torino (la statale 24) si sono scontrati un'auto Volkswagen Touran e un ciclomotore Kymco. Il centauro, che sarebbe residente in paese, è morto sul posto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

