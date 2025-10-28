Terremoto nuovo vertice in Prefettura | monitoraggi costanti
Tempo di lettura: 2 minuti Nuovo vertice del COC attivo alla Prefettura di Avellino a seguito dello sciame sismico che ha preoccupato la popolazione irpinia. Monitorati gli edifici che ospitano gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di competenza della Provincia. La prima parte del monitoraggio ha interessato gli immobili che insistono nei comuni più vicini all’epicentro. Sotto la lente tutti i 52 stabili di competenza della Provincia. Dalle attività di monitoraggio dei tecnici della Provincia – quattro squadre per complessivi venti professioni, sotto la guida della dirigente Giuseppina Cerchia – non sono emerse criticità eo danni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
