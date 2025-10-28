Terremoto nel Golfo di Pozzuoli all' alba | il comunicato dell' Ingv
Una scossa di terremoto è stata registrata all’alba di oggi, 28 ottobre, nel Golfo di Pozzuoli. L'evento, bradisismico, è stato segnalato di magnitudo 2.“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.0 ± 0.3 localizzato nel golfo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
