Terremoto Montefredane il sindaco | Scuole verso la dad ho sentito Valditara

Con le scuole chiuse 10 giorni dopo il terremoto, a Montefredane (Avellino) si organizza la didattica a distanza: "Comune garantirà il trasporto degli alunni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Irpinianews.it. . Terremoto, scuola chiusa per dieci giorni: il sindaco Aquino scrive a Valditara per la Dad QUI L'ARTICOLO https://www.irpinianews.it/montefredane-scuole-chiuse-per-dieci-giorni-il-sindaco-scrive-valditara-per-la-dad/ - facebook.com Vai su Facebook

Terremoto in Irpinia, sindaco Montefredane a Meloni: «Superbonus fino al 2028» - X Vai su X

Terremoto a Montefredane, scuole chiuse per 10 giorni: continuano i lavori di messa in sicurezza - Si torna in classe in tutta la provincia dopo il terremoto, fatta eccezione per le scuole secondarie di Ariano Irpino e per i plessi di Montefredane. ilmattino.it scrive

A Montefredane scuola resta chiusa dopo il terremoto: almeno 10 giorni per verifiche - Proseguono le verifiche a Montefredane (Avellino) dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4 del 25 ottobre; la scuola resterà chiusa per 10 giorni ... Scrive fanpage.it

Terremoto Irpinia, Cirielli chiama il sindaco di Montefredane: “Il governo è vicino” - Solo poche ore fa il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, comune epicentro delle scosse dei giorni scorsi che hanno preoccupato l’Irpinia: a stretto giro gli è arrivata la risposta del ... Da corriereirpinia.it