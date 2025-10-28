Terremoto controlli sugli edifici comunali a Nocera Superiore | il report

Controlli sugli edifici scolastici dopo le scosse di terremoto con epicentro in Irpinia. Continuano le verifiche anche in provincia di Salerno sulle scuole del territorio. Questa volta tocca a Nocera Superiore, come comunicato dal sindaco Gennaro D'Acunzi.I controlli"Dopo la scossa con epicentro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

