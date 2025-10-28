Terremoto ai Campi Flegrei scossa di magnitudo 2.0 alle 5,13 di oggi nel Golfo di Pozzuoli

Terremoto di magnitudo 2.0 ai Campi Flegrei nel Golfo di Pozzuoli. La scossa è stata registrata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Terremoto Avellino, scuole chiuse domani anche a Benevento. Sciame sismico nei Campi Flegrei La terra continua a tremare in Campania dopo la scossa di magnitudo 4 di ieri a Montefredane - facebook.com Vai su Facebook

[DATI $RIVISTI] $terremoto Md 3.1 ore 00:51 IT del 26-10-2025 a Campi Flegrei Prof= 2.4 Km $INGV_44524112 - X Vai su X

Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.0 alle 5,13 di oggi nel Golfo di Pozzuoli - La scossa è stata registrata dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano. Scrive fanpage.it

Terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 3.1 alle 00.51, sciame sismico in corso - 1; il Comune di Pozzuoli avverte la cittadinanza: in corso sciame sismico ... Scrive fanpage.it

Terremoto, sciame sismico ad Avellino e scosse ai Campi Flegrei: la situazione in Campania - Tre scosse di terremoto hanno fatto tremare l'Irpinia nella serata di sabato: la più forte, di magnitudo 4, è stata avvertita anche ... Lo riporta iltempo.it