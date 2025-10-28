Terremoto ai Campi Flegrei scossa di magnitudo 2.0 alle 5,13 di oggi nel Golfo di Pozzuoli

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terremoto di magnitudo 2.0 ai Campi Flegrei nel Golfo di Pozzuoli. La scossa è stata registrata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

