Terremoto ad Amici Penelope lascia definitivamente la scuola | inizio anno da dimenticare

Roma, 28 ottobre 2025 – Inizio di anno molto tumultuoso per la scuola di Amici di Maria De Filippi. Mai nelle ultime edizioni era accaduto che fossero così tanti gli allievi a dover abbandonare il talent show. Nel giro di una settimana, infatti, hanno lasciato la scuola di ballo e canto di Canale 5 ben 4 allievi. Una sola volontariamente. Ed è proprio quest’ultima ad aver fatto più scalpore. Dopo la decisione di Alessandra Celentano di far uscire dalla scuola il ballerino Tommaso e dopo le uscite per sconfitta nelle sfide della ballerina Matilde e del cantante Frasa, ecco che ora arriva il primo abbandono volontario di questa edizione del programma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

