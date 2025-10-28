Terre rare l’accordo Trump-Xi per dominare il resto del mondo

Washington e Pechino (ri)fanno pace. Le due (uniche) superpotenze hanno concordato il quadro di un’intesa commerciale che, se confermata, porrà fine alla guerra dei dazi. Almeno per un po’. Trump e Xi Jinping si incontreranno giovedì in Corea del Sud, il primo faccia a faccia dal 2019. Sul tavolo, lo stop ai nuovi dazi del . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Terre rare, l’accordo Trump-Xi per dominare il resto del mondo

