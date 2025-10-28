Terre rare l’accordo Trump-Xi per dominare il resto del mondo

Lidentita.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Washington e Pechino (ri)fanno pace. Le due (uniche) superpotenze hanno concordato il quadro di un’intesa commerciale che, se confermata, porrà fine alla guerra dei dazi. Almeno per un po’. Trump e Xi Jinping si incontreranno giovedì in Corea del Sud, il primo faccia a faccia dal 2019. Sul tavolo, lo stop ai nuovi dazi del . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

terre rare l8217accordo trump xi per dominare il resto del mondo

© Lidentita.it - Terre rare, l’accordo Trump-Xi per dominare il resto del mondo

News recenti che potrebbero piacerti

terre rare l8217accordo trumpDonald Trump e la nuova prima ministra giapponese hanno firmato un accordo commerciale sulle terre rare - Durante la sua visita di cinque giorni in Asia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato in Giappone la nuova prima ministra Sanae Takaichi: durante l’incontro i due hanno firmato un ... ilpost.it scrive

terre rare l8217accordo trumpAccordo tra Stati Uniti e Cina su TikTok, terre rare e soia: via al tour di Trump in Asia - Negoziatori soddisfatti per l’intesa preliminare chiusa a Kuala Lumpur. Lo riporta repubblica.it

TikTok, terre rare e soia: cosa c'è nell'accordo commerciale tra Trump e Xi Jinping - Pechino rinvierà le restrizioni sull’export dei materiali strategici e Washington non imporrà dazi del 100 per cento ... Si legge su today.it

Cerca Video su questo argomento: Terre Rare L8217accordo Trump