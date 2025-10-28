Terre rare e tregua Usa-Cina Una boccata d’ossigeno temporanea per il commercio globale

Nessun altro materiale incarna meglio la nuova geoeconomia del potere quanto le terre rare. Dietro smartphone, veicoli elettrici, turbine eoliche e tecnologie militari avanzate si nasconde un gruppo di diciassette elementi chimici indispensabili per la transizione digitale ed energetica. La loro disponibilità non dipende tanto dalla natura quanto dalla geopolitica, poiché circa il settanta per cento della produzione mondiale e quasi tutta la raffinazione sono concentrate in Cina. Da anni Pechino domina l'intera catena del valore, dalla separazione chimica alla produzione dei magneti industriali, controllando di fatto il cuore tecnologico delle economie avanzate.

