Terra dei Fuochi maxi operazione tra Scampia e Melito | 12 denunce e 10 sequestri con Polizia Metropolitana ed Esercito

Tra Scampia e Melito, Polizia Metropolitana ed Esercito sequestrano rifiuti e multano i responsabili per un totale di 36mila euro. La Polizia Metropolitana di Napoli (sezione Comando in collaborazione con la sezione AmbienteStradale e distretti di Nola e Pompei), in sinergia con l’Esercito Italiano raggruppamento Campania operazione “ Strade Sicure”, ha condotto un importante intervento di contrasto alle attività illecite legate alla gestione dei rifiuti nelle aree di Scampia e Melito, nell’ambito delle operazioni attivate dalla Prefettura di Napoli per il contrasto al fenomeno della Terra dei Fuochi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it