Terra dei fuochi | in una riunione il punto sui controlli

Tempo di lettura: 3 minuti Una riunione interprovinciale di coordinamento delle forze di polizia si è svolta al Palazzo di Governo di Napoli, convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e del Prefetto di Caserta, Lucia Volpe, per l’ulteriore rafforzamento del dispositivo dei controlli in Terra dei fuochi. Presenti i vertici provinciali delle forze di polizia, i comandanti regionali della Guardia di Finanza e dei carabinieri forestali, il dirigente del compartimento della Polizia stradale, il comandante del reparto aeronavale della Guardia di Finanza, i comandanti provinciali dei vigili del fuoco, l’incaricato del Ministro dell’interno per gli incendi dolosi di rifiuti in Campania, il comandante del 2° Raggruppamento Campania dell’Esercito-Operazione Strade Sicure, i comandanti della Polizia metropolitana e provinciale di Caserta, i rappresentanti di Agea e Arpac. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

