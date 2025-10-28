Terni il Ministro Anna Maria Bernini in visita al Briccialdi | limitazioni alla circolazione ORDINANZA
La città di Terni si prepara ad accogliere il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, in visita ufficiale al Conservatorio “Giulio Briccialdi”. L’appuntamento è fissato per il 30 ottobre 2025, nel pomeriggio, e per garantire lo svolgimento ordinato dell’evento la “Direzione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
