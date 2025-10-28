Terni 26enne fermato a Papigno con un tirapugni e hashish | denunciato dai Carabinieri

Ternitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra venerdì 24 ottobre e sabato 25, i Carabinieri della Stazione di Papigno hanno denunciato un 26enne, già noto alle forze dell’ordine, per porto di oggetti atti ad offendere. Durante un servizio di pattuglia in via Acquasparsa i militari hanno notato un uomo che si aggirava con. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

