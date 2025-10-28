Ternana-Campobasso ultime dai campi e probabili formazioni | chance per i rossoverdi che hanno giocato meno

Ternitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo turno di Coppa Italia di Serie C, le squadre di Ternana-Campobasso si affrontano al ‘Libero Liberati’ alle ore 20.30. In palio gli ottavi di finale, dove chi passerà il turno incontrerà la vincente di Giugliano-Benevento. La gara si giocherà senza il supporto del Fvs, in caso di pareggio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

