Ternana-Campobasso le formazioni UFFICIALI della gara | Pettinari e Leonardi in attacco
Le formazioni di Ternana-Campobasso si affrontano nel match a turno unico dei sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie C. Molteplici le defezioni da ambo le compagini. Il tecnico Fabio Liverani rinuncia a D’Alterio, Capuano, Martella, Ndrecka, Garetto, Vallocchia, Ferrante e Dubickas. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Approfondisci con queste news
OGGI GIOCA IL LUPO Siamo in Umbria per il 2^ turno di Coppa Italia #SerieCSkyWiFi. Stasera c’è Ternana vs Campobasso! #TERCAM TERNANA STADIO LIBERATI 28/10 ? 20:30 | 2.30 pm ET - X Vai su X
La Ternana in coppa incontra nuovamente il Campobasso Dopo una settimana la squadra di Liverani incontra quella di Zauri - facebook.com Vai su Facebook
LIVE – COPPA ITALIA – TERNANA-CAMPOBASSO 0-0, inizia il match del “Liberati” - Campobasso gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C. ternananews.it scrive
Ternana-Campobasso, le formazioni UFFICIALI della gara di Coppa Italia - Sfida valevole per i sedicesimi di finale della manifestazione dedicata alla Serie C. Segnala today.it
Coppa Italia, Ternana-Campobasso: probabili formazioni, orario d’inizio e diretta tv - Questa volta però non c'è di mezzo il campionato di Serie C girone B ma bensì la Coppa Italia di Serie C. Come scrive ternananews.it