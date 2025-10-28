Ternana-Campobasso le formazioni UFFICIALI della gara | Pettinari e Leonardi in attacco

Ternitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le formazioni di Ternana-Campobasso si affrontano nel match a turno unico dei sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie C. Molteplici le defezioni da ambo le compagini. Il tecnico Fabio Liverani rinuncia a D’Alterio, Capuano, Martella, Ndrecka, Garetto, Vallocchia, Ferrante e Dubickas. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

ternana campobasso formazioni ufficialiLIVE – COPPA ITALIA – TERNANA-CAMPOBASSO 0-0, inizia il match del “Liberati” - Campobasso gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C. ternananews.it scrive

ternana campobasso formazioni ufficialiTernana-Campobasso, le formazioni UFFICIALI della gara di Coppa Italia - Sfida valevole per i sedicesimi di finale della manifestazione dedicata alla Serie C. Segnala today.it

ternana campobasso formazioni ufficialiCoppa Italia, Ternana-Campobasso: probabili formazioni, orario d’inizio e diretta tv - Questa volta però non c'è di mezzo il campionato di Serie C girone B ma bensì la Coppa Italia di Serie C. Come scrive ternananews.it

Cerca Video su questo argomento: Ternana Campobasso Formazioni Ufficiali