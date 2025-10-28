Ternana-Campobasso la DIRETTA della sfida
Allo stadio ‘Libero Liberati’ di Terni va in scena dalle 20:30 di martedì 28 ottobre la sfida dei sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie C tra Ternana-Campobasso. Le Fere arrivano nella competizione dopo l’eliminazione subita nel turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa contro la Virtus. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
OGGI GIOCA IL LUPO Siamo in Umbria per il 2^ turno di Coppa Italia #SerieCSkyWiFi. Stasera c’è Ternana vs Campobasso! #TERCAM TERNANA STADIO LIBERATI 28/10 ? 20:30 | 2.30 pm ET - X Vai su X
La Ternana in coppa incontra nuovamente il Campobasso Dopo una settimana la squadra di Liverani incontra quella di Zauri - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia, Ternana-Campobasso: probabili formazioni, orario d’inizio e diretta tv - Questa volta però non c'è di mezzo il campionato di Serie C girone B ma bensì la Coppa Italia di Serie C. Come scrive ternananews.it
Ternana-Campobasso: occasione d’oro per tanti - Probabilmente sarà anche questo quello che dirà Fabio Liverani alla squadra prima di comunicare l'undici titolare che stasera affronterà il Campobasso pe ... Riporta ternananews.it
Ternana, stasera la sfida in Coppa Italia. E Ferrero attacca il tecnico Liverani - L’ex presidente Samp e il pari con l’Arezzo: "Non si difende l’1- Si legge su msn.com