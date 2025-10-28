Ternana-Campobasso 1-0 i rossoverdi si qualificano agli ottavi di Coppa Italia di Serie C | in gol Stefano Pettinari

Ternitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ternana batte 1-0 il Campobasso nel secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Le Fere vincono grazie al gol di Stefano Pettinari nella seconda metà della ripresa. Passivo che poteva essere anche più ampio con tante occasioni sprecate dai rossoverdi. Nel complesso buona prova, con coinvolti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

ternana campobasso 1 0Coppa Italia – Ternana-Campobasso 1-0, Meccariello: “Dobbiamo avere più fame” - Biagio Meccariello ha commentato in conferenza stampa la vittoria della Ternana in Coppa Italia con il Campobasso: “Abbiamo giocato in una difesa inedita ma è andata bene. Segnala ternananews.it

ternana campobasso 1 0Coppa Italia – Ternana-Campobasso 1-0, Bruti: “Felice di essere entrato in campo” - Il baby rossoverde Tiberio Bruti è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria della Ternana in Coppa Italia con il Campobasso: “E’ stato emozionante entrare in campo. Da ternananews.it

ternana campobasso 1 0Ternana-Campobasso 1-0: diretta live e risultato in tempo reale - Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C, Coppa Italia ... Come scrive calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Ternana Campobasso 1 0