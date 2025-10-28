Ternana-Campobasso 1-0 i rossoverdi si qualificano agli ottavi di Coppa Italia di Serie C | in gol Stefano Pettinari
La Ternana batte 1-0 il Campobasso nel secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Le Fere vincono grazie al gol di Stefano Pettinari nella seconda metà della ripresa. Passivo che poteva essere anche più ampio con tante occasioni sprecate dai rossoverdi. Nel complesso buona prova, con coinvolti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
