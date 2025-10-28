terapia genica la cura che salva i bambini bolla

Una di queste è l’ADA-SCID, acronimo inglese che indica la Severe Combined Immunodeficiency da deficit di adenosina deaminasi. Si tratta di una patologia genetica infantile che colpisce fino a cinque neonati su un milione e distrugge progressivamente la capacità del corpo di difendersi da virus, batteri e funghi. L’assenza di un singolo enzima – l’adenosina deaminasi – impedisce ai globuli bianchi di maturare, condannando i bambini a vivere in ambienti completamente sterili. Non è un modo di dire: per decenni, questi piccoli pazienti hanno dovuto crescere isolati da tutto e da tutti, spesso in camere filtrate o con regole di igiene rigidissime. 🔗 Leggi su Panorama.it

