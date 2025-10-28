Teotino | Stiamo cancellando la figura dell’arbitro di campo Tutti vedono tutto tranne lui
A Sky Sport si discute dell’episodio di Napoli -Inter che più di tutti sta facendo discutere, il rigore concesso da Mariani su Di Lorenzo. Alessandro Bonan lancia l’argomento sottolineando come l’arbitro abbia assegnato il rigore senza averlo visto né in diretta né dopo in tv. E Gianfranco Teotia: «Questa è la cosa più incredibile di questa vicenda, secondo me è più grave del fatto che fosse o non fosse rigore. Il punto è che stiamo cancellando la figura dell’arbitro di campo, oramai tutte le decisioni vengono prese in cabina di regia. Tra l’altro lontani dal campo, da gente che non sa neanche se lì fa caldo o freddo, se il terreno è in buone condizioni, se c’è vento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
