Tentativo di occupazione al liceo Artistico di Porta Romana | danni ingenti Sparso veleno per topi nelle aule

Firenze, 28 ottobre 2025 – Hanno sparso pure veleno per topi nelle aule. Non finisce più questo ottobre nero per le scuole. Oltre al blitz riuscito al professionale agrario ed a quello tentato al Sassetti-Peruzzi, stanotte dei ragazzi hanno tentato di occupare anche l’artistico di Porta Romana. Stamani, però, la dirigente Laura Lozzi insieme ai collaboratori scolastici è riuscita a sgomberare l’istituto. “Gli occupanti sono scappati - riferisce la preside -. Non sappiamo quanti fossero. Abbiamo visto solo dei ragazzini vestiti di nero che correvano via.”. Nonostante l’intervento della scuola, i danni non sono stati pochi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tentativo di occupazione al liceo Artistico di Porta Romana: danni ingenti. “Sparso veleno per topi nelle aule”

