Tenta di aggredire agenti di Polizia bloccato con il taser
Tempo di lettura: 2 minuti Misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a seguito a una minaccia di aggressione ai danni di due agenti delle Volanti, avvenuta in Via Palatucci. Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia, il 69enne avrebbe tentato di colpire i due agenti con un martello, prima di essere immobilizzato tramite l’uso del taser. Nonostante l’uso dello strumento di dissuasione, l’uomo ha continuato a colpire, danneggiando anche la fondina di uno dei poliziotti intervenuti. Le indagini, avviate in seguito all’intervento, hanno permesso di raccogliere la versione dell’uomo, difeso dall’avvocato Carolina Schettino, ha dichiarato che il conflitto era iniziato poco prima, quando la sua ex compagna si era recata presso la sua abitazione armata di un bastone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
