Tensione nella Polizia Municipale sindacati all’attacco sul tracciamento dei lavoratori Vengono spiati

Scoppia la polemica all’interno della Polizia Municipale di Messina. Le segreterie provinciali di Uil-Fpl e Silpol hanno presentato una denuncia formale contro il comandante del Corpo, Giardina, accusandolo di aver disposto l’installazione di dispositivi GPS sui veicoli di servizio e la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Polizia in campo, Yamal-Courtois alta tensione e Vinicius lo devono tenere in quattro! Caos Clasico - facebook.com Vai su Facebook

Nola, la polizia municipale ha proclamazione lo stato di agitazione - Le Organizzazioni Sindacali CGIL, CSA e UIL annunciano ufficialmente lo stato di agitazione del personale della Polizia Municipale del Comune di Nola, a causa di una serie di gravi inadempienze ... Da msn.com

Vigili, sindacati in guerra Scrivono all’ispettorato "Verifiche sullo stress" - Ancora non si placa la tensione per i turni da svolgere nei ponti festivi. Lo riporta lanazione.it

Polizia locale-Comune di Ancona, cala la tensione: raggiunto l’accordo per i turni serali - È calata la tensione tra il Comune e i sindacati della polizia locale dopo il confronto (tanto atteso) che si è tenuto ieri mattina in municipio per risolvere soprattutto il ... Secondo corriereadriatico.it