Sono stati rilasciati martedì scorso (21 ottobre 2025) i ranking mondiali aggiornati del tennistavolo: in casa Italia si registrano tra le prime 100 del mondo i nomi di due azzurre, ovvero Giorgia Piccolin e Gaia Monfardini, mentre nel settore maschile gli azzurri sono tutti fuori dai 100. Si attesta in 80ma posizione Giorgia Piccolin, con 289 punti, mentre si trova in 97ma piazza Gaia Monfardini, a quota 250, infine tra le prime 200 al mondo c’è anche Debora Vivarelli, 143ma con 135. Tra i primi 200 del mondo ci sono tre italiani, ovvero Niagol Stoyanov, 118° con 210, John Oyebode, 160° con 122, e Matteo Mutti, 197° a quota 84. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennistavolo, i migliori italiani nel ranking mondiale aggiornato