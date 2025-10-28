Tennis Sinner a Parigi | Tornare numero 1 obiettivo per il 2026?

Roma, 28 ott. (askanews) – In una fine stagione che aveva già mostrato segni di stanchezza? ma anche di concretezza? Jannik Sinner appare davanti a un nuovo bivio tecnico e mentale. Domani alle 15 affronterà il belga Zizou Bergs nella sua prima uscita al Masters 1000 di Parigi: un match che vale più del semplice proseguimento del tabellone. Dopo la finale di Vienna, Sinner ha ammesso di essere “un po’ stanco” per aver giocato cinque giorni consecutivi e una finale molto fisica. Eppure ha subito precisato: “Il fisico sta bene, sono molto concentrato e speriamo di riuscire a giocare un gran tennis”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it