Tennis parla Binaghi | La scelta di Sinner? Condivisa e capita

Le parole del Presidente della Federtennis. Il numero uno della Federazione Italiana Tennis e Padel, parlando dell’ormai questione nota della rinuncia di Jannik Sinner alla Coppa Davis ha detto la sua senza remore. A La Stampa ha detto: “ Quando ho capito che sarebbe finita così? L’anno scorso. Jannik lo disse davanti a me e al ministro Giorgetti a Torino, durante le Finals. Ho sperato che il lungo e forzato riposo per la squalifica gli facesse rivedere i programmi. E persino dopo il ritiro di Shanghai, mi sono detto: magari ci ripensa. Niente”. Poi ha aggiunto: “ Una scelta dolorosa ma che abbiamo capito e condiviso: la storia ci insegna che ogni sua rinuncia ha prodotto conseguenze positive. 🔗 Leggi su 361magazine.com

