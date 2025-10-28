Tennis parla Binaghi | La scelta di Sinner? Condivisa e capita
Le parole del Presidente della Federtennis. Il numero uno della Federazione Italiana Tennis e Padel, parlando dell’ormai questione nota della rinuncia di Jannik Sinner alla Coppa Davis ha detto la sua senza remore. A La Stampa ha detto: “ Quando ho capito che sarebbe finita così? L’anno scorso. Jannik lo disse davanti a me e al ministro Giorgetti a Torino, durante le Finals. Ho sperato che il lungo e forzato riposo per la squalifica gli facesse rivedere i programmi. E persino dopo il ritiro di Shanghai, mi sono detto: magari ci ripensa. Niente”. Poi ha aggiunto: “ Una scelta dolorosa ma che abbiamo capito e condiviso: la storia ci insegna che ogni sua rinuncia ha prodotto conseguenze positive. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Scopri altri approfondimenti
Ecco il bell'articolo pubblicato sul sito FITP Liguria in cui si parla del Master Slam by Head organizzato dalla nostra società al Nancar Tennis Club di Albisola: - facebook.com Vai su Facebook
Stefanos Tsitsipas parla dopo la sconfitta contro Jannik Sinner al Six Kings Slam. Il tennista greco commenta l'esperienza a Riyadh e il match perso contro il numero 2 del mondo https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Interviste_Tennis/102397/stefanos-tsitsi - X Vai su X
Binaghi su Sinner: "Troppe polemiche. Scelta tanto sofferta per lui quanto per me" - Dalla crescita costante del movimento tennistico italiano al no di Jannik Sinner alle Davis Cup Finals di Bologna: il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi ha parlato di ... Secondo msn.com
Binaghi: “Difenderò sempre Sinner. Per l’Italia è più importante che torni n° 1 di un’altra Davis” - Interviste | "La Coppa Davis, per chi l'ha già vinta, a fine stagione vale come il Six Kings Slam", ha ammesso il n° 1 della FITP rispetto alla questione Sinner. Si legge su ubitennis.com
Sinner, l'ammissione di Binaghi sul no alla Davis e il segreto svelato di Jannik: Berrettini il nuovo leader - Sinner, l'ammissione di Binaghi sul no alla Davis è illuminante: Scelta sofferta per lui e per me. Secondo sport.virgilio.it