Tennis i risultati del Rodeo giovanile Trofeo Autopiave

Veneziatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso al Green Garden il torneo giovanile tennistico dai 12 ai 16 anni, con 78 ragazzi coordinati da Raffaella Sapori e Costantino Zorico.Nell’under 12 maschile Giuseppe Di Dio del Motta di Livenza al terzo set con Piero Marchesin del Caneva. A seguire il padovano dell’Atb of School. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

tennis risultati rodeo giovanileTennis, i risultati del Rodeo giovanile Trofeo Autopiave - L’under 16 è stato appannaggio di Davide Anoè dell’Arca di Spinea che in finale con un doppio 4/2 si è imposto sul pari classifica 3. Secondo veneziatoday.it

tennis risultati rodeo giovanileTennis, i vincitori del rodeo alla Polisportiva Bissuola - Nel maschile vince nel dery tutto in casa Sporting al terzo set Alessandro Seminario con Marco Trevisan. Da veneziatoday.it

Rodeo Giovanile: 4 titoli al Tennis club Porto Torres - Trionfo del Tennis club Porto Torres al 1° Torneo Rodeo stagionale giovanile disputato in città. Secondo unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Tennis Risultati Rodeo Giovanile