Tendinopatie del gomito e sport | tutte le migliori terapie per tornare in campo

Traumi maggiori o piccoli traumi ripetuti nel tempo: è così che negli sportivi possono comparire sovraccarichi al braccio, come le tendinopatie del bicipite e del tricipite brachiale, o dei tendini estensori e flessori di carpo e metacarpo. Tra le discipline più a rischio ci sono tennis, padel, golf, nuoto, sport di lancio e sollevamento pesi. Dolore, perdita di forza e riduzione della performance sono i primi segnali di un sovraccarico che non va ignorato. “Il primo passo verso la guarigione è una diagnosi precoce, seguita da un percorso conservativo e fisioterapico personalizzat o ”, spiegano Matteo Bartoli, ortopedico consulente dell’Istituto Clinico Quarenghi, e Mattia Mazzoleni, fisioterapista dell’Istituto Clinico Quarenghi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

