Roma, 27 ottobre 2025 - Le pagelle della puntata del Grande Fratello in onda lunedì 27 ottobre raccontano di un Gf che sta cercando di virare sempre di più verso Temptation Island. Non tenendo conto, però, del fatto che l'emulazione non è mai sintomo di originali e che, comunque, per proporre un programma come quello condotto da Filippo Bisciglia serve anche una buona dose di ironia. Che a questo Grande Fratello sta mancando. Il risultato è ancora una volta una puntata che sembra rabberciata, senza un vero progetto. Con una Simona Ventura che a tratti mostra tutta la propria volontà e capacità di fare di più, ma con un cast di concorrenti e opinionisti decisamente non all'altezza.

© Quotidiano.net - Temptation Island al Grande Fratello, ma senza ironia: le pagelle di lunedì 27 ottobre