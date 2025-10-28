Tempi d' attesa investimenti e performance | Civica Fabbri chiede lumi sulla sanità locale

Miglioramento della sanità ferrarese. Un tema vecchio, vecchissimo, ma mai veramente risolto e, dunque, ancora di stretta attualità. Ed è quanto richiede Francesco Rendine, consigliere della civica ‘Alan Fabbri sindaco’. Lo fa con una mozione in cui sono elencate, in modo dettagliato, le. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it