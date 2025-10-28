Tempesta Melissa devasterà Giamaica

7.00 Cresce in Giamaica l'allarme per l'arrivo sull'isola di Melissa, tempesta di categoria 5 che -ha detto il premier Holness- potrebbe causare devastazioni di massa. "Non abbiamo strutture in grado di sostenere una tempesta di categoria 5. La sfida è quanto ci metteremo a riprenderci", ha detto. Senza elettricità 50mila persone. Gli abitanti esortati a spostarsi in zone più elevate e nei rifugi. Melissa ha già fatto 3 morti in Giamaica, altrettanti ad Haiti e una vittima nella Repubblica Dominicana. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it