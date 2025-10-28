Tempesta Melissa devasterà Giamaica
7.00 Cresce in Giamaica l'allarme per l'arrivo sull'isola di Melissa, tempesta di categoria 5 che -ha detto il premier Holness- potrebbe causare devastazioni di massa. "Non abbiamo strutture in grado di sostenere una tempesta di categoria 5. La sfida è quanto ci metteremo a riprenderci", ha detto. Senza elettricità 50mila persone. Gli abitanti esortati a spostarsi in zone più elevate e nei rifugi. Melissa ha già fatto 3 morti in Giamaica, altrettanti ad Haiti e una vittima nella Repubblica Dominicana. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Scopri altri approfondimenti
Meteo: Uragano Melissa, le immagini dei fulmini nell'occhio della tempesta (Video) - facebook.com Vai su Facebook
ILMETEO.IT: «CARAIBI IN ALLERTA: LA TEMPESTA MELISSA SI RAFFORZA, RISCHIO URAGANO E INONDAZIONI» - X Vai su X
In Giamaica ci si prepara all’arrivo del fortissimo uragano Melissa - La Giamaica sarà raggiunta nelle prossime ore dall’uragano Melissa, che probabilmente sarà la più forte tempesta mai registrata sull’isola caraibica. Riporta ilpost.it
Uragano Melissa: Giamaica in allerta per la tempesta più potente mai registrata sull’isola - L'uragano Melissa, attualmente di categoria 5, sta minacciando la Giamaica con venti fino a 260 km/h, piogge torrenziali e mareggiate devastanti, segnando un evento storico per l'isola caraibica. Da news.fidelityhouse.eu
Uragano Melissa, un mostro che fa tremare i Caraibi. Paura in Giamaica: "Non c'è posto che possa sfuggire all'ira di questa tempesta" - I timori sono collegati in particolare al movimento molto lento che potrebbe aumentare il potenziale distruttivo ... Si legge su msn.com