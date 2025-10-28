Telgate bimba caduta in casa mentre giocava con il cugino | dichiarata la morte cerebrale

Telgate, 28 ottobre 2025 – Si conclude nel peggiore dei modi la vicenda della bambina di due anni caduta in casa nella serata di sabato scorso mentre giocava con il cugino. Questa mattina, dopo tre giorni di ricovero nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Bergamo, ne è stata dichiarata la morte cerebrale. Gli organi verranno espiantati La tragedia. La piccola, di origini marocchine ma nata in Italia, si trovava ospite di alcuni parenti a Palazzolo sull’Oglio. Con lei c’era la madre, mentre il padre si trovava all’estero per lavoro. La famiglia risiede a Telgate, paesone della Bergamasca a ridosso della provincia di Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Telgate, bimba caduta in casa mentre giocava con il cugino: dichiarata la morte cerebrale

