Telegram Beta dà il benvenuto all’interfaccia Liquid Glass

Tuttoandroid.net | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la versione 12.2.0 di Telegram per Android viene introdotto ufficialmente "Liquid Glass". Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

telegram beta d224 il benvenuto all8217interfaccia liquid glass

© Tuttoandroid.net - Telegram Beta dà il benvenuto all’interfaccia Liquid Glass

Contenuti che potrebbero interessarti

Tutte le nuove funzioni della beta di Telegram - Proprio oggi la beta di Telegram ha ricevuto un aggiornamento che aggiunge all’App una serie di nuove funzioni. Da techprincess.it

Telegram, ecco come attivare le chiamate vocali - L'indiscrezione è stata già fatta circolare qualche settimana fa, in seguito alla risposta fornita da Pavel Durov (CEO ... Segnala tomshw.it

Cerca Video su questo argomento: Telegram Beta D224 Benvenuto