Telefono in mano dietro la pattuglia di Solaro sospesa la patente
Dietro l’auto dei vigili di Solaro, guida con in mano il telefonino, beccato dallo specchietto retrovisore e patente ritirata. Sono due gli automobilisti sanzionati pesantemente nell’ultima settimana a Solaro per la guida con in mano il telefonino. Li hanno sorpresi gli agenti di pattuglia sul territorio. Uno addirittura è finito in coda con la sua . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
